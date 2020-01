Risultati elezioni presidenziali Croazia: trionfa Milanovic, sconfitta la presidente uscente Kitarovic (Di lunedì 6 gennaio 2020) Risultati elezioni presidenziali Croazia: vince Milanovic, sconfitta Kitarovic Le elezioni presidenziali in Croazia sono state vinte dal candidato socialdemocratico Zoran Milanovic, che ha prevalso sulla presidente uscente Kolinda Grabar Kitarovic: è quanto emerge dai Risultati definitivi del ballottaggio, che si è tenuto nella giornata di domenica 5 gennaio. Milanovic, ex premier ed esponente del centrosinistra unito, ha ottenuto il 52,7 per cento dei consensi, mentre Kolinda Grabar Kitarovic, presidente uscente e leader dei conservatori, si è fermata al 47,3 per cento dei voti. Il nuovo presidente croato ha prevalso nonostante la forte prestazione della destra sovranista che al primo turno era arrivata a sfiorare il 25 per cento con il proprio candidato, il cantante Miroslav Skoro. Il messaggio di Milanovic, basato su tolleranza, diversità ed europeismo, dunque, ha evidentemente fatto ... Leggi la notizia su tpi

