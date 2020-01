Rimandata l’uscita dell’album Violet di Lana Del Rey, dopo il furto in casa a Natale (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il 2020 avrebbe dovuto aprirsi con un progetto molto allettante per Lana Del Rey: la popstar aveva in animo di pubblicare un album dal titolo Violet, un disco fatto non di brani musicali ma di parole, che avrebbe messo in vendita al prezzo simbolico di un dollaro. Invece ha dovuto rimandare tutto di un mese, a causa di un evento che le ha rovinato le feste natalizie. A ritardare l'uscita del suo prossimo progetto è il furto che la famiglia della popstar ha subito nella settimana di Natale: derubata di ricordi preziosi, tra cui molte foto scattate da sua sorella, la fotografa Chuck Grant, Lana Del Rey ha usato Twitter per raccontare cosa è successo e per chiedere ai ladri di restituirle almeno le retrospettive di sua sorella. Si tratta di materiale a cui tiene particolarmente: il lavoro di Chuck Grant è stato anche utilizzato per promuovere gli album di Lana del Rey negli anni ... Leggi la notizia su optimaitalia

