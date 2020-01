Rifiuti, situazione fuori controllo a Napoli Est (Foto) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Continua la crisi Rifiuti a Napoli. A farne le spese più grosse sono certamente le aree periferiche della città. A Napoli Est la situazione è ormai sfuggita di mano. A causa dei mancati prelievi di Asia in questi ultimi giorni delle festività natalizie. I residenti dei quartieri: San Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli, sono ormai da giorni alle prese con lo slalom tra i cumuli di Rifiuti. I quali stanno creando non pochi danni nella vita quotidiana dei cittadini. I sacchetti in molte aree dell’area orientale della città stanno così pian piano invadendo strade e marciapiedi. Il Presidente della sesta Municipalità Salvatore Boggia chiederà già da domani un incontro con l’assessore Del Giudice ed i vertici Asia, al fine di trovare una quadra su questa spiacevolissima situazione. Nel mentre, sempre la giunta municipale, invita la ... Leggi la notizia su anteprima24

