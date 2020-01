Repubblica: I dispetti di Paratici e Marotta e il possibile arrivo di Pogba (Di lunedì 6 gennaio 2020) È duello ai vertici della classifica tra Juventus e Inter, ma le due non si fermano al campo. Come scrive oggi Repubblica c’è un gioco sotterraneo relativo alle mosse di mercato delle due società che sembrano copiarsi a vicenda una sfida a tutto campo, ora subdola e ora sfacciata, e non s’è allentata nemmeno mentre il resto del mondo del pallone festeggiava il Natale. Ogni mossa di mercato sembra in realtà una specie di contromossa preventiva, come se più che incamerare un rinforzo fosse prima di tutto importante evitare che ne incameri uno la concorrenza. Marotta e Paratici finiscono così per scornarsi quasi sempre sugli stessi giocatori: certe volte agiscono allo scoperto e certe altre tramano nell’ombra, perché il mercato è anche una questione di spionaggio e controspionaggio. Una lunga serie di dispetti e calciatori soffiati partendo da Kulusevski ed Eriksen, ma senza ... Leggi la notizia su ilnapolista

