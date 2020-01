Raid Usa, premier iracheno: «Soleimani era a Baghdad per trattare con l’Arabia Saudita» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Quando è stato raggiunto dai missili Usa, Qassem Soleimani si trovava a Baghdad per condurre una trattativa riservata con l’Arabia Saudita per conto dell’Iran. Lo ha rivelato il premier iracheno Adil Abdul-Mahdi alla National Iraqi News Agency. Soleimani sarebbe volato a Baghdad con un messaggio del suo governo in risposta a un altro proveniente da Riad, nel corso di un negoziato diplomatico finalizzato ad allentare le tensioni tra i due Paesi attraverso la mediazione irachena. Il Raid in cui è rimasto ucciso il leggendario generale iraniano ha avuto come conseguenza quella di intensificare le tensioni in Medio Oriente. Teheran ha subito minacciato ritorsioni verso gli Usa e i suoi alleati tra cui Israele e Arabia Saudita. «Le famiglie dei soldati statunitensi di stanza in Medio Oriente dovrebbero aspettarsi la morte dei loro figli», ha detto la ... Leggi la notizia su open.online

riotta : Tanti aspettano la rappresaglia iraniana come prima conseguenza raid #Soleimani ma è il parlamento in Iraq che parl… - fattoquotidiano : I funerali - A Baghdad gli sciiti piangono il generale ucciso nel raid, nella Green Zone arriva la ritorsione [Legg… - Agenzia_Ansa : #Soleimani, una marea umana invade le strade di Ahvaz per il primo corteo funebre in memoria del generale ucciso ve… -