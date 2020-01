Quo Vado?: stasera in TV su Premium Cinema il film con Checco Zalone (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mentre Tolo Tolo è il re del botteghino italiano, Checco Zalone torna in TV con Quo Vado? stasera alle 21:15 su Premium Cinema. Quo Vado?, il film scritto e interpretato da Checco Zalone, torna in TV stasera su Premium Cinema alle 21:15. E proprio mentre Tolo Tolo, nelle sale dal giorno di Capodanno, gli contende il precedente record di incassi al botteghino italiano. Diretto da Gennaro Nunziante, che era stato il regista anche degli altri tre film precedenti di Checco Zalone, Quo Vado?, alla sua uscita al Cinema, è diventato immediatamente un caso: con i suoi 10 milioni di biglietti venduti e i 65,3 milioni di euro guadagnati, si è piazzato subito al primo posto nella classifica dei film italiani con l'incasso più ... Leggi la notizia su movieplayer

