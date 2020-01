Quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic: stipendio, patrimonio e contratto (Di lunedì 6 gennaio 2020) Quanto guadagna Zlatan Ibrahimovic: stipendio, patrimonio e contratto Il Milan di Pioli aveva bisogno di un innesto in grado ridare fiducia all’ambiente: chi meglio di Zlatan Ibrahimovic, vecchia conoscenza rossonera, potrebbe riuscirci. Zlatan Ibrahimovic: lo stipendio al Milan Il campione svedese ha firmato un contratto con il Milan fino a giugno 2020 per un compenso pari a 3 milioni e mezzo di euro. Niente male per tornare a vestire la casacca rossonera per soli sei mesi. Tra l’altro, è stata prevista la possibilità di rinnovo per la prossima stagione nel caso in cui raggiungesse almeno la metà delle presenze a disposizione: a quel punto lo stipendio di Ibra salirebbe a sei milioni di euro. Una cifra di poco inferiore a quella percepita giocando in Major League Soccer: infatti, il suo stipendio ai Los Angeles Galaxy era di circa 6,3 milioni di euro, non molti altri ... Leggi la notizia su termometropolitico

