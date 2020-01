Principessa Beatrice: "Nessuna emittente trasmetterà la diretta delle nozze" - (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mariangela Garofano A causa dello scandalo nel quale è implicato il principe Andrea, le nozze della Principessa Beatrice si terranno con un profilo basso. E ora le emittenti televisive rivelano che non trasmetteranno per intero la cerimonia nuziale Lo scandalo in cui è implicato il principe Andrea, ha inevitabilmente colpito anche le sue due figlie. Le principesse Beatrice ed Eugenia hanno deciso di stare al fianco del padre, ma pare stiano attraversando un periodo molto difficile. La più colpita dalle accuse di molestie nei confronti del padre è Beatrice. La primogenita di Sarah Ferguson e del duca di York convolerà a nozze con Edoardo Mapelli Mozzi nel 2020, ma la cerimonia presenta diversi interrogativi e non sarà sontuosa come quella della sorella Eugenia, ma decisamente "low profile". Secondo il Mirror, la Bbc avrebbe riferito che non trasmetterà l'intera diretta del ... Leggi la notizia su ilgiornale

Principessa Beatrice Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Principessa Beatrice