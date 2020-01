Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno e gelate nei fondovalle (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 9 gennaio. Oggi prevalentemente sereno. Venti: deboli orientali, localmente moderati sulla costa centro-meridionale e sull’Arcipelago. Mari: poco mossi o calmi sottocosta, mossi in attenuazione a poco mossi al largo. Temperature: in calo. gelate nei fondovalle durante la notte e il primo mattino. Massime intorno a 10-12 gradi nei capoluoghi dell’interno (complessivamente in linea con i valori del periodo). Domani sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità a partire da ovest. Possibili pioviggini nella seconda parte della giornata. Venti: deboli variabili nell’interno, in prevalenza dai quadranti orientali altrove. Mari: poco mossi. Temperature: minime in ulteriore calo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

