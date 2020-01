Precipita in Grigna per oltre trenta metri, muore alpinista bergamasco di 30 anni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un alpinista bergamasco è morto questa mattina dopo una caduta di oltre trenta metro in Grigna: il 30enne è Precipitato a oltre 1300 metri di altitudine e il suo corpo ormai senza vita è stato recuperato dai soccorritori poco dopo. Un altro incidente, questa volta, sul Resegone, ha visto il ferimento grave di due alpinisti. Leggi la notizia su milano.fanpage

