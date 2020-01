Politici più seguiti su Facebook: Filippo Rossi “superstar” della settimana (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ci sono sorprese nella classifica dei Politici più seguiti su Facebook realizzata da PoliticasuFacebook.it La più evidente è la netta crescita di Filippo Rossi, autore di “Dalla parte di Jekill. Manifesto per Buona Destra”, libro che è un vero e proprio atto fondativo della nuova destra che manca all’Italia. Etichettato da “Politica su Facebook” come indipendente di destra, Filippo Rossi, giornalista, intellettuale e direttore di Caffeina Festival, non è certo da questa settimana una “superstar” di Facebook. Basta dare un’occhiata alla sua pagina per rendersi conto dell’efficacia della sua comunicazione e dell’alto livello di interazioni che Rossi è capace di generare. Da Facebook alla “buona destra” Quel settimo posto nella classifica settimanale dei Politici più seguiti della settimana, subito dietro ai big della ... Leggi la notizia su urbanpost

