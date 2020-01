Più che sulla scheda tecnica il nuovo Diesel Fadelite punta su un look originale (Di lunedì 6 gennaio 2020) Diesel Fadelite, il nuovo smartphone della compagnia che fa parte di Fossil Group, è stato annunciato oggi al CES 2020, con un look particolare. L'articolo Più che sulla scheda tecnica il nuovo Diesel Fadelite punta su un look originale proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

mante : Ricordo (serve sempre) che Donald Trump è il tizio che il giorno dopo le torri gemelle disse in TV che a quel punto… - zerocalcare : Non ho nulla contro halloween, ma è un dato che ibambini spesso non conoscano più le nostre tradizioni, come la bef… - rulajebreal : Dopo 19 anni di guerre in medio oriente con la prospettiva di un’altra guerra contro l’Iran. Penso ai milioni di vi… -