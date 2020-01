Pinocchio film stasera in tv 6 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di lunedì 6 gennaio 2020) Pinocchio è il film stasera in tv lunedì 6 gennaio 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Pinocchio film stasera in tv: cast La regia è di Roberto Benigni. Il cast è composto da Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Carlo Giuffré, Mino Bellei, Peppe Barra, Franco Javarone, Max Cavallari, Bruno Arena, Corrado Pani, Kim Rossi Stuart, Luis Molteni, Alessandro Bergonzoni. Pinocchio film stasera in tv: trama La storia si basa sul celebre romanzo di Collodi di un burattino di legno che grazie alle magie della Fata Turchina diventa un bambino vero. Pinocchio film stasera in tv: curiosità Il film è stato girato nei Cinecittà Umbria Studios di Papigno, frazione di Terni.La colonna sonora è di Nicola Piovani, che aveva già lavorato con Benigni per La vita è bella.La pellicola, ... Leggi la notizia su cubemagazine

news_rimini : Pinocchio il film più scelto: in 2400 al cinema gratis col gruppo Sgr - danieledvpd : Molto bello il film #Pinocchio di Garrone. Trucchi e scenografie splendide. Straordinario Roberto Benigni. Il roman… - MultisalaEliseo : OGGI 6 GENNAIO SIAMO APERTI Essendo giorno festivo le tariffe applicate saranno normali Gli orari ed i film in sal… -