Piersanti Mattarella, il primo nemico che la mafia (anche quella politica) volle eliminare (Di lunedì 6 gennaio 2020) Fu l’omicidio mafioso di un “uomo politico nuovo” che voleva cambiare “dal di dentro” un sistema vecchio e marcio. Fu il primo di una lunga e sanguinosa serie di uomini delle istituzioni eliminati perché nemici della mafia, anche politica. Non fu solo un omicidio ordinato dalla mafia militare. Piersanti Mattarella era una anomalia, la prima, in quegli anni di pace tra politica e mafie. E quel delitto, come la strage di Portella della Ginestra, è uno spartiacque nella storia italiana. Era l’Epifania. 1980, 40 anni fa. Anni lontani che sembrano più di un secolo. Mattarella aveva 45 anni. Professore universitario e astro nascente della Democrazia cristiana, un partito onnipotente allora, una cultura in Italia. Un modo di fare la politica, in Sicilia il partito delle relazioni con la mafia. Da presidente della Regione, Mattarella aveva il rango di ministro. “Se sei contro la mafia, o sei ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini su Piersanti #Mattarella: onore a chi sapeva di rischiare. Penso anche al giudice Livatino, a Falcone e Bo… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #6gennaio 1980 la #mafia uccide Piersanti #Mattarella. Era presidente della Regione #Sicilia.… - RaiNews : 40 anni fa l'omicidio di #piersantimattarella. Alle 17 lo speciale di Rainews24 ? -