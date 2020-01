Perquisizioni e sequestri a Foggia, la ministra Lamorgese: “Risposta dello Stato” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Perquisizioni e sequestri a Foggia dopo gli ultimi attentati. La ministra Lamorgese: “Risposta dello Stato. I cittadini devono avere fiducia nelle istituzioni”. Foggia – Perquisizioni e sequestri a Foggia dopo le ultime vicende. E’ stato un lunedì 6 gennaio 2020 ricco di operazioni da parte della Squadra Mobile che ha computo circa 100 blitz con l’obiettivo di porre risalire ai responsabili dell’omicidio avvenuto nella serata del 2 gennaio ma anche delle persone autori degli attentati che si sono registrate nella città pugliese. Attentati a Foggia, cento Perquisizioni e diversi sequestri Il nuovo anno a Foggia si è aperto nel sangue e nella paura per i diversi attentati che sono stati registrati nel capoluogo pugliese. Ben tre gli episodi che hanno visto macchine (e non solo) fatte saltare in area da ordigni con l’omicidio di un 53enne ... Leggi la notizia su newsmondo

