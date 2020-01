Pensioni ultima ora: Uil chiede Quota 41 per tutti, le dichiarazioni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Pensioni ultima ora: Uil chiede Quota 41 per tutti, le dichiarazioni Pensioni ultima ora – Anche nel nuovo anno il dibattito sul tema previdenziale è più che mai acceso. Come vi abbiamo raccontato con un nostro recente articolo, a mantenere altissima l’attenzione sulla materia Pensionistico sono prima di tutte le organizzazioni sindacali che non perdono occasione per reclamare maggiore attenzione verso lavoratori e pensionati da parte del governo in carica. Pensioni ultima ora, analisi di Proietti (UIL) su Quota 100 Tra gli ultimi interventi diamo di seguito conto della posizione espressa dal segretario confederale della UIL Domenico Proietti, il quale, in linea con i colleghi a capo degli altri sindacati confederali traccia la strada per il futuro: dopo Quota 100, si passi a Quota 41. “Quota 100, assieme all’Ape sociale, è una misura utile che favorisce ... Leggi la notizia su termometropolitico

