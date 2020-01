Pattinaggio artistico, Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: tutti gli italiani in gara e le speranze di medaglia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un test importante e una grande occasione per crescere. Con questo spirito la spedizione azzurra del Pattinaggio artistico affronterà le Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, in programma a Losanna (Svizzera) dal 9 al 22 gennaio e, per ciò che concerne la disciplina in questione, dal 10 al 15 gennaio. In tutte le specialità infatti i nostri giovani ragazzi si scontreranno con avversari molto quotati, i quali renderanno decisamente difficile la corsa per una medaglia. L’osservata speciale sarà indubbiamente Alessia Tornaghi, pattinatrice che ha convinto appassionati e addetti ai lavori in questo primo stralcio di stagione conquistando un ottimo terzo posto nella tappa Junior Grand Prix di Egna (Bolzano) e piazzandosi al quinto posto alla Warsaw Cup 2019, gara del circuito ISU Challenger Series 2019-2020, rendendosi protagonista di una memorabile rimonta dal tredicesimo al quinto ... Leggi la notizia su oasport

ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Successo per il Passion Gala. Ieri le star del pattinaggio artistico hanno dato spettacolo al Palaonda di Bolzano. L'appr… - flamminiog : RT @IceLabBergamo: ??#RassegnaStampa ?? @OA_Sport, #EuroFigure: 'Meno di venti giorni all’inizio dei Campionati Europei di #Graz2020'. ?????? E… - TgrAltoAdige : Successo per il Passion Gala. Ieri le star del pattinaggio artistico hanno dato spettacolo al Palaonda di Bolzano.… -