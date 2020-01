Partizan Belgrado-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 6 gennaio 2020) Mercoledì 8 gennaio la Virtus Bologna farà il proprio debutto nelle Top 16 di EuroCup 2019-2020 di basket: come primo match del girone E il calendario le ha assegnato la difficile trasferta sul campo del Partizan Belgrado. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.00: si giocherà presso la caldissima Beogradska Arena, nota anche come Stark Arena per ragioni di sponsorizzazione. Le V nere si sono qualificate alle Top 16 con largo anticipo, riuscendo anche a vincere il proprio raggruppamento con il record di 8-2. Il Partizan, invece, ha totalizzato 7 vittorie e 3 sconfitte (4-1 tra le mura amiche) nella prima fase di EuroCup, conquistando il secondo posto del girone B alle spalle di Venezia. Saranno tante le sfide incrociate nella partita di mercoledì sera, tutte sull’asse Serbia-Italia. Innanzitutto ci sarà il ritorno a Belgrado di coach Sasha ... Leggi la notizia su oasport

AlessandroMagg4 : Pare esserci improvvisamente una fase di stallo nella trattativa tra Jamel McLean e il Partizan Belgrado. L'opportu… - mosseven : RT @AlessandroMagg4: Jamel McLean leaves Sassari and is a newcomer of Partizan Beograd Jamel McLean lascia la Dinamo Sassari e firma con i… - kalezic_ruzica : RT @AlessandroMagg4: Jamel McLean leaves Sassari and is a newcomer of Partizan Beograd Jamel McLean lascia la Dinamo Sassari e firma con i… -