Partita Napoli-Inter: goal potentissimo di Lukaku a 111 km/h (Di lunedì 6 gennaio 2020) Grande giocata quella dell’Inter che ha iniziato subito alla grande segnando un goal a 14 minuti dal fischio dell’arbitro: delusione per i tifosi del Napoli che hanno subito una sconfitta in casa. I nerazzurri hanno infatti riportato la vittoria per 3-1. Napoli-Inter Nel match giocato al San Paolo sono state diverse le occasioni per entrambe le squadre presentatesi sin dall’inizio. All’8′ per il Napoli, con Insigne che ha però sbagliato il controllo in area non agganciando il passaggio finale del compagno. Dopo pochi minuti invece per l’avversario: per un errore di Di Lorenzo che è scivolato, Lukaku ha preso la palla a metà campo e va via da solo. Con un doppio passo e una botta di sinistro, centra la rete e porta l’Inter in vantaggio. Il Napoli ha tentato la rimonta con il goal di Milik al 26′ che è stato però annullato a causa di un ... Leggi la notizia su notizie

forumJuventus : Sarri post #JuveCagliari: 'La miglior partita per continuità. Se guardo #NapoliInter? No, porto a spasso il cane'… - sscnapoli : ?? #Gattuso “Voglio vedere un Napoli convinto, deciso che sia in grado di tenere botta per tutta la partita” ??… - ncorrasco : RT @fabbricainter: #NapoliInter 1-3: abbiamo approfittato degli errori difensivi del Napoli, come sanno fare le grandi squadre, gestendo la… -