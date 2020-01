Parma, D’Aversa: «Sono incazzato nero, siamo stati fortunati nel punteggio» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta rimediata dal Parma contro l’Atalanta Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta dei crociati contro l’Atalanta. Le sue parole. ATALANTA – «Oggi sicuramente l’Atalanta è stata nettamente superiore, sapevamo delle difficoltà, della forza di questa squadra. La partita di oggi ci deve far capire che noi, nonostante le assenze importanti, dobbiamo andare in campo con alcune caratteristiche. Quelle che ci hanno permesso di arrivare al settimo posto, ma dobbiamo ritornare tutti con i piedi per terra. Lunedì prossimo sarà una gara importantissima per il nostro obiettivo». RISULTATO – «Sul risultato siamo stati anche fortunati. Sotto l’aspetto fisico loro Sono una squadra importante, ma ha anche qualità davanti, con ... Leggi la notizia su calcionews24

