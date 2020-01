Paolo Ruffini, frecciatina all’ex Diana Del Bufalo? La battuta (Di lunedì 6 gennaio 2020) Paolo Ruffini riprende parola sulla storia d’amore con Diana Del Bufalo, finita dopo quattro anni È notizia delle scorse settimane la storia finita tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha confermato mediante un prolisso messaggio condiviso su Instagram la fine dell’amore, nato alla conduzione di Colorado nel 2015. Da lì in poi il loro rapporto ha vissuto continui alti e bassi. Contattato dal magazine Chi, il presentatore de La Pupa e il Secchione (e viceversa) ha lanciato alla ex compagna una frecciatina. Attraverso i propri profili social la Del Bufalo ha definito pagliaccio Paolo Ruffini. Un aggettivo che non lo fa arrabbiare, tutt’altro. Sentirsi chiamato tale non è un’offesa, semmai un pregio perché è un artista. Collaborando sul palco con ragazzi affetti dalla sindrome di Down, ha imparato a superare i generi e le ... Leggi la notizia su kontrokultura

