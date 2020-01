Paolo Fox/ 'Che piacere essere qui...', Soliti Ignoti Lotteria Italia, (Di lunedì 6 gennaio 2020) Paolo Fox è uno dei concorrenti dei Soliti Ignoti Lotteria Italia. Da sempre ospite gradito dei programmi Rai, lo è un po' meno il suo oroscopo. Leggi la notizia su ilsussidiario

Linus2k : RT @see_lallero: Soliti Ignoti mi piace, ma lo speciale è una poltiglia nella quale non si capisce più nulla. Ci metti il gioco, lo intrall… - amoamodomio : RT @see_lallero: Soliti Ignoti mi piace, ma lo speciale è una poltiglia nella quale non si capisce più nulla. Ci metti il gioco, lo intrall… - PandiniAle : RT @nikotinaebasta: Sto guardando Amadeus la trasmissione abbinata alla lotteria Italia solo per Daniele Liotti??e per Paolo Fox che mi parl… -