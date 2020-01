Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2021: programma, orari e tv. Il calendario delle partite dell’Italia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Per la Nazionale italiana di Pallamano maschile è giunto il momento più atteso dell’anno, con le pre-Qualificazioni ai Mondiali 2021 che porteranno gli azzurri in quel del Pala Tedeschi di Benevento, dove si svolgerà il quadrangolare che assegnerà un posto per il girone finale, che garantirà il pass per la rassegna in Egitto. La Selezione del Bel Paese, allenata da Riccardo Trillini, affronterà infatti dal 10 al 12 gennaio le compagini di Kosovo, Georgia e Romania, per un torneo dallo spettacolo assicurato. Il cammino degli azzurri si aprirà proprio contro i kosovari, alle ore 20 di venerdì 10 gennaio, per proseguire l’11 gennaio, sempre alle 20, contro i georgiani, prima del gran finale del 12 gennaio, questa volta alle ore 18, contro la Romania, favorita della vigilia. Non ancora ufficiale la copertura televisiva, che però dovrebbe essere assegnata alla piattaforma online ... Leggi la notizia su oasport

