PAGELLE Napoli Inter: Lukaku sfonda la porta, difesa partenopea horror VOTI (Di lunedì 6 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Napoli Inter Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Napoli e Inter, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Lukaku FLOP: Hysaj, Manolas VOTI Napoli (4-3-3): Meret 5, Hysaj 4,5 (82′ Lozano s.v.), Di Lorenzo 4,5, Manolas 4,5, Mario Rui 5,5, Fabian 4,5 (84′ Llorente s.v.), Allan 5, Zielinski 6, Callejon 5,5, Milik 6, Insigne 6. All. Gattuso 5 Inter (3-5-2): Handanovic 6,5; Skriniar 7, De Vrij 6,5, Bastoni 7; Candreva 6, Vecino 6 (72′ Sensi 6), Brozovic 6.5, Gagliardini 6 (55′ Barella 5,5), Biraghi 6,5; Lautaro 7.5, Lukaku 8 (88′ Borja Valero s.v.). All. Conte 7.5 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

