PAGELLE Juventus Cagliari: Ronaldo si prende la scena, Cuadrado imprendibile VOTI (Di lunedì 6 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Juventus Cagliari Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Juventus e Cagliari, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. VOTI Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6,5; Cuadrado 7,5, Demiral 7, Bonucci 6,5, Alex Sandro 6,5; Rabiot 6, Pjanic 6,5, Matuidi 6,5 (83′ Emre Can sv); Ramsey 6,5 (80′ Douglas Costa 6); Dybala 7 (70′ Higuain 7), Ronaldo 8. All. Sarri 7,5 Cagliari (4-3-2-1): Olsen 6; Cacciatore 5 (60′ Faragò 5,5), Walukiewicz 6, Klavan 5,5, Pellegrini 6,5; Nandez 5,5, Cigarini 6 (85′ Oliva sv), Rog 5; Nainggolan 5,5, Joao Pedro 5,5; Simeone 6 (80′ Cerri sv). All. Maran 5,5 Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

