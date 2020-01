PAGELLE Bologna Fiorentina: Orsolini e Benassi, che gol! Pezzella ingenuo VOTI (Di lunedì 6 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Bologna Fiorentina Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna e Fiorentina, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Orsolini FLOP: Pezzella VOTI Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Tomiyasu 6, Bani 6, Danilo 6, Denswil 6 (76′ Skov Olsen SV); Poli 5,5 (58′ Santander 6,5), Medel 5,5 (83′ Svanberg SV); Orsolini 7, Soriano 6, Sansone 6; Palacio 6. All.: Mihajlovic. Fiorentina (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 5, Caceres 6,5; Lirola 5,5, Benassi 7, Pulgar 6, Castrovilli 6,5 (90′ Ceccherini SV), Dalbert 6 (82′ Venuti SV); Chiesa 6,5, Vlahovic 5 (67′ Boateng 5,5). All.: Iachini. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

pallaconestroRE : Inutile e banale dire che c’è delusione. Ora abbiamo due strade: o drammatizziamo o trattiamo la materia con la con… - infoitsport : Pompea Bologna – Grissin Bon Reggio Emilia: le pagelle biancorosse - BasketUniverso : Trento-Virtus Bologna 77-83 pagelle: Gentile fa il suo, Teodosic risolutore con Ricci e Gamble sugli scudi -