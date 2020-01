Ostenda-Dinamo Sassari, Champions League basket 2020: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo la pausa di Natale e Capodanno, riprende la basketball Champions League, con la Dinamo Sassari impegnata a Ostenda, in Belgio, per la trasferta valida per la decima delle quattordici giornate della prima fase nel girone A. All’andata finì 90-71 per i sardi. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco, che arrivano dal successo in campionato a Pistoia, sono al comando del loro raggruppamento con 7 vittorie e 2 sconfitte, mentre quelli di Dario Gjergja sono in piena lotta per la qualificazione, con un record di 4-5, e nel campionato belga fanno parte del quartetto di testa a 8-3 con Anversa, Mons e l’Hubo Limburg United, che pur portando il nome della regione (Limburgo) fa base a Hasselt. Squadra fondata quasi totalmente su un blocco belga, Ostenda ha nel play croato Dusan Djordjevic il faro d’esperienza e in Shevon Thompson il quarto miglior tiratore dal campo della ... Leggi la notizia su oasport

