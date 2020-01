Oroscopo Paolo Fox di domani, martedì 7 gennaio. Le previsioni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Oroscopo domani di Paolo Fox: le previsioni del 7 gennaio ARIETE: secondo l’Oroscopo di domani, 7 gennaio, i nati sotto questo segno vivranno un po’ di tensioni. Ci sono ancora delle situazioni da mettere in ordine entro la fine del mese. TORO: l’amore potrà tornare protagonista con Giove e Saturno favorevoli. Grande recupero in generale, momento molto interessante. GEMELLI: Luna favorevole così come Venere, quindi l’amore potrà contare su un’ottima energia. Potranno portare avanti diversi progetti importanti. CANCRO: c’è chi è in crisi in amore. Saranno molto agitati. Periodo di prudenza generale, dice l’Oroscopo di Paolo Fox (tratto dallo Stellare di DiPiù). Paolo Fox, Oroscopo domani (7 gennaio): le previsioni del martedì LEONE: la Luna permetterà di chiarire delle situazioni ancora un po’ oscure. Troveranno delle soluzioni ... Leggi la notizia su lanostratv

