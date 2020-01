Oroscopo di Paolo Fox, 6 Gennaio: ecco cosa dicono le stelle (Di lunedì 6 gennaio 2020) L’Epifania tutte le feste porta via. Ma sicuramente non può portare con sé i consigli delle stelle. Vediamo dunque nelle calze della Befana, quali sono le previsioni dell’Oroscopo di oggi. Ovviamente con l’astrologo più amato di tutti, ovvero il simpatico Paolo Fox. Oroscopo segno per segno Ariete: l’influenza di venere migliorerà la tua vita sentimentale. Dal punto di vista professionale le cose andranno per il verso giusto, complice la fortuna che ricevi dall’influenza di Giove e Nettuno. Toro: le stelle parlano di giornata rilassante in cui ritroverai la complicità con il partner. Non ci sono parole che reggono, in quanto la sintonia con lui ti aiuta ad essere compreso e a rendere speciale la tua vita di coppia. Gemelli: Venere influenza i tuoi sentimenti e ti aiuta a riscoprire il piacere della vita di coppia. Ti stai preparando ad una primavera ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

Notiziedi_it : Oroscopo Paolo Fox settimana 6, 7, 12 gennaio: segni oggi e domani - zazoomnews : Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone e Vergine Martedì 7 gennaio 2020 - #Oroscopo… - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Martedì 7 gennaio 2020 -… -