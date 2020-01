Oroscopo Branko oggi, lunedì 6 gennaio 2020: le previsioni segno per segno (Di lunedì 6 gennaio 2020) Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi Oroscopo Branko – Cosa dicono le stelle nell’Oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 gennaio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle per noi, e come sempre il suo Oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’Oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 gennaio 2020: Ariete Cari Ariete, troverete un pezzetto di carbone quest’oggi nella calza secondo Branko, perché nelle scorse settimane siete stati un po’ cattivelli. Non dateci troppo peso, il carbone ce lo meritiamo un po’ tutti. Nel vostro caso, sarà il partner a farvi una bella lavata di testa, siete troppo latitanti e in amore c’è bisogno di presenze, non di assenze. Venere sarà complice per incontri calienti. Toro Cari Toro, secondo Branko la vostra ... Leggi la notizia su tpi

