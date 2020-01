Oroscopo 2020 Paolo Fox a Soliti Ignoti: previsioni segno per segno (Di martedì 7 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox 2020 a Soliti Ignoti di Amadeus: previsioni dei primi quattro segni In occasione della Lotteria Italia Amadeus a Soliti Ignoti ha organizzato una serata speciale ricca di ospiti e soprattutto di rivelazioni del Festival 2020 di cui sarà conduttore. Non poteva mancare Paolo Fox con le sue previsioni dell’Oroscopo 2020 segno per segno. Ariete: momenti di tensione, aprile e maggio saranno mesi di recupero. Attendono una grande risposta. Avranno presto nuove risorse. Toro: vogliono sicurezze. E’ l’anno del fuori tutto. Daranno spazio a nuovi progetti. Saturno polemico tra aprile e maggio. I nati sotto questo segno diranno basta ad alcune situazioni. Gemelli: devono sfruttare la Venere che sarà per molti mesi nel segno. Giove non è più opposto. Questioni importanti e soluzioni già trovate. Buona conferma sentimentale. Potranno pareggiare molti conti nel ... Leggi la notizia su lanostratv

