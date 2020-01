Ora Salvini non nomina più Lucia Borgonzoni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ieri Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini ci hanno spiegato che non si chiedono soldi per la campagna elettorale in Emilia-Romagna quando li chiede Bonaccini (mentre se li chiede il Capitano va tutto bene). Oggi Repubblica racconta che la situazione per la Lega è talmente ok che Salvini si dimentica di citare la Borgonzoni nei comizi: Eppure segnali di fatica nel centrodestra ci sono. Il governatore guadagna punti e la candidata leghista Lucia Borgonzoni non piace alla destra moderata. Non a caso Salvini fa campagna da solo, in Emilia. «Con la gente ci sto io, Lucia vedrà le categorie e le imprese» aveva detto annunciando il tour delle cento piazze. Detto fatto. «Noi ci dividiamo», insiste. Ieri Borgonzoni era a Ferrara, mentre il leader era in Romagna. Oggi lei sarà a Cento, mentre lui arriva a Bologna. Sul palco di Castrocaro, riscaldato da un braciere di vin brulé preparato dai ... Leggi la notizia su nextquotidiano

LegaSalvini : EMILIA, LA SINISTRA ORA HA PAURA: ?SUI MURI MINACCE CONTRO SALVINI - matteosalvinimi : #Salvini: Non vedo l'ora che arrivi questo #26gennaio: per la prima volta in Emilia-Romagna la partita è aperta. So… - F_DUva : In #Sardegna, #Umbria e #Basilicata i botti erano arrivati già con le sparate inverosimili di #Salvini in campagna… -