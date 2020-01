‘Oh mio Dio, mi sento male…’: Naike Rivelli tutta nuda accasciata dentro la lavatrice [FOTO] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Naike Rivelli inizia il nuovo anno con nuove provocazioni Anno nuovo, vita vecchia. Naike Rivelli con l’arrivo del 2020 ha continuato a fare le stesse identiche cose del 2019. Infatti la ribelle figlia di Ornella Muti continua a lanciare delle provocazioni e mostrarsi con pochi vestiti addosso oppure nuda sui suoi canali social. Complice anche la donna che l’ha messa al mondo che più delle volte la filma col cellulare o diventa parte integrante delle foto e clip postate su Instagram. Nelle ultime ore la modella ed attrice è apparsa particolarmente attiva, infatti, ha pubblicato diversi scatti dal sapore bollente. Uno in particolare, però, ha scatenato una serie di critiche da parte del popolo del web. Di cosa si tratta? La figlia di Ornella Muti nuda all’interno di una lavatrice Nella serata antecedente all’Epifania, Naike Rivelli ha allietato i suoi quasi 250 ... Leggi la notizia su kontrokultura

