Nuovo furto eccellente a Milano, svaligiato appartamento della modella Vittoria Ceretti, bottino di oltre 80 mila euro (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo il furto a casa di Taylor Mega e a un facoltoso imprenditore di 28 anni nella giornata di venerdì un altro appartamento è stato svaligiato. SI tratta della casa della top model bresciana Vittoria Ceretti. I ladri si sono introdotti nella casa della bellissima modella 21enne. I ladri hanno portato via gioielli e abiti firmati per un valore complessivo di oltre 80 mila euro. E’ stata la stessa modella, rientrando a casa, a scoprire il furto e chiamare nella serata di venerdì la Polizia. I ladri sono riusciti anche a impossessarsi di 2 mila euro in contanti. Ora nell’ambiente vip di Milano c’è paura. Tre furti a distanza ravvicinatissima lasciano pensare che siano stati organizzati dalla stessa mente criminale. Leggi la notizia su baritalianews

SfrenzyChannel : Anno Nuovo ma soliti pagliacci alla #VAR. Malafede e scandaloso. Furto con scasso a più riprese. #GenoaSassuolo - LIGNYVIAGGI : Fatemi capire: arrestato per furto, ai domiciliari distrugge la casa della madre, arrestato condannato dove lo mand… - CoESItalia : Nuovo Articolo: Calabria, furto alla Protezione civile: rubati mezzi di soccorso e carburante -