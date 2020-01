Now You See Me 2: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv (Di lunedì 6 gennaio 2020) Now You See Me 2: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv La prima serata del lunedì si apre all’insegna delle strabilianti magie con Now You See Me 2. La pellicola del 2016, in onda stasera 6 gennaio 2020 alle 21.20 su Italia 1, è stata diretta da Jon M. Chu, coreografo e regista statunitense noto al grande pubblico per opere come Step Up 2- La strada per il successo, Justin Bieber: Nevere Say Never, G.I. Joe – La vendetta e Jem e le Holograms. Il lungometraggio d’azione, sceneggiato da Peter Chiarelli con Ed Solomon e prodotto da Lionsgate e Summit Entertainment, è il sequel dell’omonimo film uscito nel 2013 e ha potuto contare sulle musiche di Brian Tyler, la fotografia di Peter Deming mentre il montaggio è stato affidato a Stan Salfas. Lo spassoso thriller inoltre al botteghino in Italia ha incassato 2,9 milioni di euro nelle prime sei ... Leggi la notizia su termometropolitico

