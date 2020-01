Notizie del giorno – Terremoto Juve con Ronaldo e Sarri nel mirino, il disimpegno di un portiere pazzo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Terremoto JuveNTUS – Dalla Spagna arrivano bombe clamorose riguardanti un autentico Terremoto già dalla prossima stagione. Si inizia a parlare della panchina: Sarri sta facendo bene ma è ancora sotto osservazione. Il sogno per la prossima stagione è Pep Guardiola, l’esperienza al Manchester City sembra essere giunta ai titoli di coda e la Juventus pensa al grande colpo per la panchina, tra l’altro nel recente passato aveva avviato i contatti prima di virare su Sarri. Dalla Spagna si parla anche di un addio di Cristiano Ronaldo con la Juventus che vorrebbe effettuare un altro importante investimento ma questa per volta per il futuro. Il nome è ovviamente quello di Mbappé, il francese non ha bisogno di presentazioni ed i bianconeri sarebbero disposti a qualsiasi tipo di sacrificio per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Anche perdere Cristiano Ronaldo… ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

