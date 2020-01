Nissan - Ces 2020, le presentazioni della Casa giapponese (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Nissan sarà una delle protagoniste al CES 2020, in programma a Las Vegas dal 7 gennaio: alla kermesse, la Casa si presenterà con diversi prodotti e iniziative che riassumeranno la sua visione sulla mobilità del futuro.Protagoniste le elettriche. Tra esposizioni, attività e dimostrazioni, i visitatori potranno sperimentare il concetto di omotenashi, ovvero la tradizionale ospitalità giapponese. Protagonista assoluta dello stand Nissan sarà la concept Ariya, la crossover full electric presentata al Salone di Tokyo. La vettura si caratterizza, tra le altre cose, per la rivisitazione della mascherina frontale e sarà affiancata da altri modelli elettrici come la Leaf e+ e la monoposto per il campionato di Formula E. Altre curiosità. Non mancheranno tuttavia interessanti progetti e curiosità, come il van per gelati a zero emissioni o la pallina da golf ispirata alla tecnologia di ... Leggi la notizia su quattroruote

