Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura, Choc per le coltellate ricevute (FOTO) (Di lunedì 6 gennaio 2020) In merito alla vicenda di Niccolò Bettarini, figlio Simona Ventura, di recente sono stati resi noti i motivi Choc della sentenza Sono state rese note di recente le motivazioni della sentenza della corte d’appello riguardo l’aggressione di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. La sentenza di secondo grado ha stabilito la condanna per i quattro ragazzi che hanno preso parte all’aggressione. La vicenda risale al 2018, quando il giovane Bettarini, in una sera d’estate venne coinvolto in una rissa. Il 19enne venne colpito gravemente da otto coltellate inferte con una lama lunga circa 20 centimetri. I responsabili del gesto sono stati fermati e portati in carcere. A loro il pm ha subito contestato l’aggravante di aver commesso un reato per motivi futili. Infatti, secondo quanto detto da alcuni testimoni presenti alla scena, qualche istante prima di accoltellare il ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura, Choc per le coltellate ricevute (FOTO) - - infoitcultura : Niccolò Bettarini, figlio Simona Ventura/ Choc per le coltellate date 'per uccidere' -