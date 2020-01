New Mutants: il nuovo trailer del film Marvel con Maisie Williams (Di lunedì 6 gennaio 2020) Come anticipato dal regista Josh Boone, è stato rilasciato il nuovo trailer di New Mutants, il film sui mutanti Marvel ambientato nell'universo degli X-Men che vede Maisie Williams tra i suoi interpreti. Il nuovo trailer di New Mutants, come il suo regista Josh Boone aveva anticipato via Twitter, è stato rilasciato da pochi minuti, a più di due anni di distanza dalla prima clip ufficiale, che era stata mostrata da Fox nell'ottobre del 2017. Adattamento dei fumetti Marvel dalla lavorazione assai travagliata, la causa di un così grande ritardo è da attribuire ai tanti reshoot programmati che hanno solo posticipato a dismisura il rilascio del film. Che arriverà nelle sale, ormai è ufficiale, con una prima internazionale fissata per il prossimo 3 aprile, come il trailer appena rilasciato avverte. Così come lascia ... Leggi la notizia su movieplayer

