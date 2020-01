NBA 2019-2020, Blake Griffin si è infortunato al ginocchio e potrebbe fermarsi per il resto della stagione (Di lunedì 6 gennaio 2020) Non c’è un attimo di tregua per Blake Griffin. L’ala grande dei Detroit Pistons, sei volte all-star, è alle prese, infatti, con l’ennesimo infortunio. I problemi fisici sono ormai una costante nella carriera dell’ex Clippers, il quale, nell’ultimo lustro, è stato fortemente limitato da una tendenza a farsi male molto facilmente. Stavolta è il ginocchio sinistro a dare noie alla prima scelta del draft 2009. Nonostante le smentite del proprietario dei Pistons Tom Gores, oltretutto, sembrerebbe che la franchigia del Michigan, come riporta Yahoo! Sport, starebbe valutando fortemente l’ipotesi di fermare Griffin per il resto della stagione, nella speranza che possa guarire del tutto. Detroit, che al momento occupa l’11esima posizione a Est con 13 successi e 24 sconfitte, non ha moltissimo da chiedere alla stagione, anche se il settimo o ... Leggi la notizia su oasport

