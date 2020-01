Napoli | sanità sotto assedio | la decisione del governo è clamorosa

Napoli - parla l’operatore sanitario dell’ambulanza sequestrata : «Persone che non hanno nulla da perdere» – Video : «Mi sono sentito male, sono ora sotto terapia. Ha avuto paura, perché non sai cosa che ti può succedere, di fronte a persone che non hanno nulla da perdere». A parlare è uno degli operatori sanitari del 118 che si trovava in servizio all’ospedale Loreto Mare di Napoli, dove ieri il personale è stato sequestrato e costretto da un gruppo di ragazzi – una quindicina – prima a salire sul mezzo di soccorso e poi a eseguire un intervento, ...

Sanità - a Napoli 105 aggressioni di medici nel 2019 : 23 in più rispetto al 2018 : “Siamo basiti perchè non ci aspettavamo che il 2020 ci portasse addirittura a tre aggressioni in 48 ore. È un dato super allarmante, che se dovesse continuare a crescere in questi termini farebbe scattare l’emergenza nella citta’ di Napoli, con l’inevitabile fuga dei medici dal servizio di emergenza. Gia’ molti medici sono stati trasferiti ad altri incarichi proprio per il timore di subire aggressioni. È un terrore ...

Carlo Vannini ed Emanuele Palmieri arrivano al Nuovo Teatro Sanità con il concerto spettacolo SpaccaNapoli : Carlo Vannini ed Emmanuele Palmiero saranno protagonisti al Nuovo Teatro Sanità con lo spettacolo Spaccanapoli – Frammenti di Teatro e musica della canzone napoletana. Proponendosi l’obiettivo di tracciare un originale percorso in note alla riscoperta della tradizione della canzone napoletana, sabato 4 gennaio alle ore 21, Carlo Vannini (chitarra e voce) ed Emmanuele Palmiero (percussioni) saranno […] L'articolo Carlo Vannini ed ...

Emergenza rifiuti a Napoli : “Rischio igienico sanitario - allerteremo la Prefettura” (FOTO) : Tempo di lettura: 2 minuti“La raccolta dei rifiuti nei territori periferici è ormai sfuggita completamente di mano al Comune di Napoli e ad Asìa. Da diverse settimane il nostro territorio è costellato di maxidiscariche che in molti casi rendono impossibile anche solo transitare sui marciapiedi. Mentre le periferie sono ad un passo dall’Emergenza sanitaria, il Comune continua deliberatamente a ignorare interi quartieri che sono abbandonati ...

Sanità : Salvini - ‘de Magistris e De Luca pensino a problemi Napoli invece di insultare me’ : Roma, 2 gen. (Adnkronos) – ‘La mia vicinanza a tutti i medici, gli infermieri, i soccorritori e i volontari che dedicano il loro tempo per aiutare il prossimo, a Napoli e in tutta Italia. E la speranza che De Luca e De Magistris, che passano buona parte del loro tempo ad insultare me, si occupino anche dei problemi di Napoli e della Campania”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini.L'articolo Sanità: Salvini, ...

Aggressioni al personale sanitario a Napoli. "Peggio dei territori di guerra" : Ancora violenza al personale sanitario a Napoli. L’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” ha segnalato l’esplosione di un petardo lanciato verso un’ambulanza che era stata inviata nel quartiere Barra per soccorrere un paziente. “Nell’aprire lo sportello del mezzo di soccorso - si legge su Facebook - il medico viene investito da una deflagrazione causata da un fuoco d’artificio gettato da ignoti ...

Napoli - una tonnellata di botti illegali in un furgone parcheggiato nel Rione Sanità : Gli agenti del Reparto Investigativo della Polizia Municipale di Napoli hanno trovato 300 batterie di fuochi illegali stipate in un furgone a noleggio; il mezzo era parcheggiato tra i palazzi del Rione Sanità, con grave pericolo per i residenti. Il conducente è stato denunciato. Dagli artificieri di Salerno l'allarme per il Capodanno 2020: si chiama "Quota 100" ed è una vera bomba da guerra.

Asl Napoli 2 Nord - nuova app per i pazienti : accesso ai servizi sanitari in un click : Presentata la nuova app dell’Asl Napoli 2 Nord che permetterà ai pazienti di accedere in modo semplice ed immediato ai servizi sanitari. Una nuova tecnologia che rientra in un ecosistema articolato e in continua espansione il cui obiettivo è quello di rispondere alle esigenze del territorio riducendo la distanza con i cittadini. L’applicazione sarà disponibile a partire dal prossimo mese di gennaio sui principali store di app. Tra i vari servizi ...

Carenze igieniche e sanitarie : i carabinieri del Nas chiudono le terme di Agnano a Napoli : I carabinieri del Nas hanno sospeso le attività delle terme di Agnano a Napoli per una serie di Carenze igienico-sanitarie. Le indagini dei militari del nucleo anti sofisticazione sulla partecipata del comune, che offre trattamenti di benessere ma anche per terapie in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, erano partite da una denuncia di 'Striscia la notizia'.Continua a leggere

Napoli - assunzione a tempo indeterminato per 357 operatori socio-sanitari : Prosegue la stabilizzazione del personale della sanità in Campania. Per quanto riguarda il concorso pubblico per operatori socio-sanitari, utilizzando la graduatoria degli idonei trasmessa dall’Azienda Cardarelli il 6 dicembre, oggi sono stati completati gli adempimenti amministrativi tra l’Asl Napoli 1 Centro e l’Asl Napoli 3 Sud per l’assunzione a tempo indeterminato di 357 operatori socio-sanitari (per l’Asl ...

Napoli - il “Figlio Velato” di Jago arriva al Rione Sanità nella Cappella dei Bianchi : arriva a Napoli il "Figlio Velato" dell'artita Jago, al secolo Jacopo Cardillo. L'opera troverà la sua sede definitiva nella Cappella dei Bianchi, nella Chiesa di San Severo fuori le mura, in piazzetta San Severo a Capodimonte. L'operazione permetterà anche la riapertura della chiesa, piccolo gioiello del barocco nel cuore della Sanità.Continua a leggere