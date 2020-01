Napoli, Polfer: nel 2019 reati in calo del 60% alla Stazione centrale (Di lunedì 6 gennaio 2020) Circa 200mila persone identificate, 41.580 delle quali risultate con precedenti penali e di Polizia, 149 le persone arrestate per reati vari mentre 469 sono state denunciate a piede libero. Questo il bilancio dei controlli della Polfer Campania effettuati nel corso del 2019 nella Stazione di Napoli centrale, registrando una diminuzione del 60% dei reati commessi all’interno dello scalo cittadino rispetto all’anno precedente. L'articolo Napoli, Polfer: nel 2019 reati in calo del 60% alla Stazione centrale proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

ilgiornalelocal : I NUMERI DELLA #POLFER In un anno 149 arresti e 469 denunciati - dariocurcio5 : @fsnews_it Tutto buono, bello e condivisibile, ma #trenitalia s'impegni anche a far sì che non viaggino più sulla… -