Napoli, parla l'allenatore del Celta: "Lobotka non ha voluto giocare, è concentrato su altro" Oscar Garcia, tecnico del Celta Vigo, nel post partita di Celta-Osasuna ha commentato la decisione di mandare in tribuna Stanislav Lobotka ai microfoni di "Mundo Celeste". "Ieri sera non era pronto per scendere in campo e giocare. Devo essere sincero, è stato onesto con me e mi ha detto che non era concentrato e per questo è rimasto fuori".

