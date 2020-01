Napoli, l’ex agente di Insigne: “Mertens alla Juve, lo vuole Sarri” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Napoli, l’ex agente di Insigne: “Mertens alla Juve, lo vuole Sarri” Antonio Ottaiano, ex agente del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è intervenuto al microfono di Radio Sportiva del possibile futuro di Dries Mertens nel caso in cui il belga non dovesse rinnovare con il Napoli. “Una sorpresa potrebbe essere, in caso di mancato rinnovo con il Napoli, l’approdo alla Juventus a parametro zero su richiesta di Sarri di Mertens“. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni di Garcia FOTO – Il Napoli ricorda Pino Daniele: con un bellissimo post social! La Fiorentina si fa sotto per Politano, il Napoli è avvisato Lobotka-Napoli ... Leggi la notizia su forzazzurri

DjCalletti1 : RT @calciomercatoit: ??#Calciomercato, bomba da #Napoli! L'ex agente di #Insigne: “#Mertens alla #Juventus è possibile” ?? #CMITmercato htt… - Fabiano08050338 : @matteosalvinimi @RadioCRC_Napoli Beh sentirti parlare di giustizia è davvero fantastico per diversi anni avete gov… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: L'EX - Bagni: 'L'Inter ha fatto più di quanto pensavamo, ma vince il Napoli' -