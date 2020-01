Napoli-Inter, Gattuso: “Voglio riportare l’entusiasmo al San Paolo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il tecnico azzurro presenta in conferenza stampa la sfida Napoli-Inter: “Dobbiamo fare una grande prestazione, affrontiamo una squadra fortissima”. Napoli-Inter | Si ricomincia. Questa sera il Napoli riparte dal San Paolo sfidando la capolista Inter. “Voglio riportare l’entusiasmo al San Paolo”, ha detto Gennaro Gattuso in conferenza stampa. L’allenatore calabrese sa bene che senza l’apporto … L'articolo Napoli-Inter, Gattuso: “Voglio riportare l’entusiasmo al San Paolo proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi la notizia su 2anews

