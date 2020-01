Napoli-Inter 1-3, pagelle / Nel neopopulismo del Napoli tutti i mali vengono a galla (Di martedì 7 gennaio 2020) MERET. Il decennio neopopulista del Napule simil-sarrita inizia finanche da una sua papera sul Mammone Nero che stasera giganteggia al San Paolo. Gli esperti dicono che quella palla filava a 111 chilometri orari. Minchia, Ilaria. Il talento del giovane Meret non si discute ma questi non sono i primi dolori che prova. Per la cronaca: fa due Interventi non male su Biraghi e Lautaro, ma è parva res per l’implacabile giudizio finale – 4 L’istantanea della tragica serata del Napoli è quella palla mortifera che gli passa tra le gambe e la disperazione nel rendersi conto della grandissima fagianata commessa – 4 HYSAJ. In questa inguardabile cantata dei pastori dell’Epifania ci mancava solo l’Onesto Faticatore albanese. Il quale fa da spettatore non pagante al primo gol del Mammone Interista e non regge mai l’uno contro uno, che sia Biraghi o Gagliardini. Perdipiù non azzecca mai ... Leggi la notizia su ilnapolista

