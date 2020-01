Napoli, in arrivo 4 rinnovi: ecco chi ha scelto ancora l’azzurro (Di lunedì 6 gennaio 2020) Napoli, in arrivo 4 rinnovi: ecco chi ha scelto ancora l’azzurro Se da una parte ci sono situazioni difficili da sbloccare come Mertens e Callejon, dall’altra pare che sia arrivato il momento per diversi giocatori di prolungare il proprio contratto con il Napoli. Come riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino“, da domani, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e Andrea Chiavelli avranno pronti sul tavolo i rinnovi di ben quattro giocatori. Maksimovic, Allan, Milk e Zielinski sembrano essere pronti a rinnovare il proprio contratto con il Napoli anche se ci vorrà almeno ancora un incontro per definire gli ultimi dettagli PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal ... Leggi la notizia su forzazzurri

