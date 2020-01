Napoli, gruppo di ragazzi sequestra ambulanza per far soccorrere l’amico con distorsione al ginocchio. Il dg dell’Asl: “Servono telecamere” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un gruppo di ragazzi ha “sequestrato un’ambulanza e operatori sanitari del 118″ all’ospedale Loreto Mare di Napoli per “costringerli a soccorrere un amico 16enne con una distorsione al ginocchio”. È la denuncia dell’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ fondata dal medico di pronto soccorso Manuel Ruggiero proprio per raccontare gli episodi di violenza contro gli operatori sanitari. Il fatto – stando al racconto, confermato dalla direzione dell’Asl Napoli 1 – è avvenuto sabato pomeriggio. L’associazione denuncia che poche ore prima la postazione 118 della Stazione Centrale “si trovava al Loreto Mare per un intervento” quando “improvvisamente nel pronto soccorso entra un gruppo di ragazzi che prende di forza l’equipaggio e li costringe a salire in ambulanza”. A quel punto con “3 di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

