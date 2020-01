Napoli, dopo il sequestro dell’ambulanza Lamorgese annuncia: «Telecamere sui mezzi del 118 dal 15 gennaio» (Di lunedì 6 gennaio 2020) dopo l’escalation di aggressioni al personale medico – sanitario avvenute negli ultimi giorni a Napoli e provincia, l’ultima delle quali ha visto una banda di ragazzini costringere il personale del 118 a soccorrere un loro amico con una distorsione al ginocchio sequestrando un’ambulanza, si sono levati gli appelli di aiuto da parte dell’Ordine nazionale dei medici e dal 118. I primi hanno richiesto l’aumento dei presidi di polizia nei Pronto Soccorso di maggiore affluenza e la presenza di vigilantes a bordo delle ambulanze nelle aree di maggiore criticità, i secondi una riforma legislativa del Sistema 118 nazionale per far fronte al «clima insostenibile» creatosi, così come definito dal presidente del Sis 118 Mario Balzanelli. E a far da cuscinetto a questa emergenza è intervenuta la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese che ha sottolineato come da parte del ... Leggi la notizia su open.online

