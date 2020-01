Moschiano, a fuoco una vasta area boschiva: evacuate tre famiglie (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMoschiano (Av) – Questa notte in località montana del comune di Moschiano, per cause in corso d’accertamento, è divampato un incendio che ha interessato una vasta area di bosco ceduo di proprietà demaniale ed alcuni castagneti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Baiano. Evacuati cautelativamente tre nuclei familiari. Le operazioni di spegnimento (rese particolarmente difficili a causa del vento) sono ancora in atto. L'articolo Moschiano, a fuoco una vasta area boschiva: evacuate tre famiglie proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

